На третьи сутки пожар на нефтебазе под Курском удалось потушить

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на нефтебазе в Курском районе, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Сегодня утром в 05:50 пожар полностью потушен. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники. Никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал», – написал глава региона в блоге.

В ночь на 28 июля украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области, в результате чего загорелись три резервуара с топливом. Утром того же дня пожарным удалось справиться с огнем только на одном резервуаре.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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