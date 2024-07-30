Водолазы нашли тела двух пропавших при аварии в Карелии

Водолазы нашли тела мужчины и женщины на месте аварии у 11 шлюза Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Судьба еще одного человека неизвестна, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

Спасатели напомнили, что утром без вести пропавшими числились три человека.

«В районе посёлка Кочкома, в 11 километрах от места ЧС, был обнаружен погибший. Водолазами в районе посёлка Кочкома на воде обнаружено ещё одно тело. Погибшую женщину специалисты доставляют на берег», – рассказали в ведомстве.

30 июля МЧС привлекло к работам по поиску пропавших и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 32 единицы техники и 78 человек.

Накануне на Беломорско-Балтийском канале прорвало перемычку, установленную на время реконструкции, начался сброс воды. В результате ЧП один человек погиб, девять пострадали. Региональный госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения объявил двух женщин пропавшими без вести.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube