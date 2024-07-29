Прорыв дамбы на Беломорканале: погиб один человек, двое пропали. СКР начал проверку

В результате размыва временной дамбы на 11 шлюзе Беломорско-Балтийском канала в Карелии погиб один человек. Об этом сообщил региональный госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна», – уточнили в ведомстве.

По информации телеграм-канала «112», погибший – водитель экскаватора, который работал на ремонте насыпи.

В настоящее время на месте размыва дамбы проводятся поисково-спасательные работы. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ «Балтийский», разрушены три дома, сообщили в комитете.

Утром 29 июля в Сегежском муниципальном округе Карелии размыло временную перемычку из песка между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала, установленную на время реконструкции. По данным властей, по направлению движения потоков воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что в результате аварии на шлюзе пострадали 9 человек, из них спасены трое, шестеро пропали без вести. Позже нашли двоих пропавших, потом еще двоих. Поиски двух человек продолжаются. В Сегежском округе введен режим ЧС. Из зоны подтопления эвакуированы жители поселка Шавань.

Следователи проводят проверку в связи с аварией на Беломорканале по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Петрозаводск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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