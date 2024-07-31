Еще пять миллионов: компания Google получила новый штраф

Суд в Москве оштрафовал компанию Google на пять миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. It-гигант в очередной раз отказался мониторить соцсети на запрещенный контент.
Мировой судья Таганского района Москвы признал Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ.
«Суд в столице привлек к административной ответственности Google LLC и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 млн рублей», – пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
В середине марта Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на четыре миллиона рублей за невыполнение обязанности по мониторингу соцсетей.
Москва, Наталья Рязанова
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