Еще пять миллионов: компания Google получила новый штраф

Суд в Москве оштрафовал компанию Google на пять миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. It-гигант в очередной раз отказался мониторить соцсети на запрещенный контент.

Мировой судья Таганского района Москвы признал Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ.

«Суд в столице привлек к административной ответственности Google LLC и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 млн рублей», – пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В середине марта Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на четыре миллиона рублей за невыполнение обязанности по мониторингу соцсетей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube