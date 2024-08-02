Два жителя Шебекино ранены осколками при атаке дронов ВСУ

Украинские боевики несколько раз за утро атаковали Шебекинский округ с помощью беспилотников. Два мирных жителя получили осколочные ранения, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Он с осколочным ранением бедра доставлен в больницу Белгорода. В селе Ржевка дрон атаковал частный жилой дом. Мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался», – написал глава региона в своем блоге.
В результате атак дронов повреждены несколько жилых домов и гаражей.
Накануне вечером в Шебекинском округе ранены три местных жителя.
Шебекино, Наталья Рязанова
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