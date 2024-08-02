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Пятница, 2 августа 2024, 09:33 мск

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Два жителя Шебекино ранены осколками при атаке дронов ВСУ

Архив, фото: Минобороны РФ

Украинские боевики несколько раз за утро атаковали Шебекинский округ с помощью беспилотников. Два мирных жителя получили осколочные ранения, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Он с осколочным ранением бедра доставлен в больницу Белгорода. В селе Ржевка дрон атаковал частный жилой дом. Мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался», – написал глава региона в своем блоге.

В результате атак дронов повреждены несколько жилых домов и гаражей.

Накануне вечером в Шебекинском округе ранены три местных жителя.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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