В Сибири и на Дальнем Востоке сотни жителей эвакуировали из-за паводков

В Бурятии, Забайкальском и Приморском краях, а также на Сахалине усложнилась паводковая ситуация. Сотни жителей эвакуируют. Потоком воды сносит мосты на региональных и федеральных трассах, аварийные бригады устраняют неполадки на электросетях, из-за которых остались без света несколько населенных пунктов.

В Бурятии более 100 человек эвакуированы из попавших под затопление населенных пунктов, сообщили в прокуратуре. Жителей вывезли из частных домовладений улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй. В регионе введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах – Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.

Три моста повреждены паводком на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. «Два участка федеральной трассы в зоне затопления. Есть проблемы пока с тремя мостами», – написал Цыденов.

В Забайкальском крае наблюдаются подтопления в городе Петровск-Забайкальском и поселке Орловский Агинского Бурятского округа. «Спасатели МЧС России совместно с другими органами РСЧС Забайкалья проводили эвакуацию граждан, откачку воды из подтопленных домов и другие аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Губернатор Александр Осипов сообщил, что отправится в пострадавший от паводка поселок Орловский. «Вечером там проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрим уровень ЧС и примем решения об аварийно-восстановительных работах и помощи населению», – написал глава региона в телеграм-канале.

В Приморье режим ЧС введен в 14 районах края. Глубокие переливы затрудняют проезд в 10 муниципалитетах. Село Фурманово, отрезанное от транспортного сообщения после падения моста из-за ливней, осталось без света. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Сильные ливни спровоцировали сход оползней на Сахалине. В Невельском районе объявлен режим ЧС. Как сообщил глава муниципального образования Алексей Шабельник, от схода грязекаменных масс пострадал один частный дом, все жители эвакуированы, одному мужчине была оказана медицинская помощь. Кроме того, в муниципалитете подтоплено более 70 домов, из 10 из них люди эвакуированы. Закрыт проезд по нескольким улицам Невельска, а также участок железной дороги между райцентром и Холмском.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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