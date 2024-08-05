МО РФ потеряло 130 млн рублей на некачественных запчастях

Пять военно-транспортных самолетов Ил-76 вышли из строя из-за некачественных подшипников, проданных военным по поддельным документам. Ущерб Минобороны оценили в 130 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

Запчасти для транспортников Ил-76МД-90А Балашихинский литейно-механический завод (БЛМЗ) закупил по подложным документам у предприятия, которое полностью принадлежит кипрскому офшору. Подшипники поставили на колеса, которые отправили для установки на военные самолеты. О недостатках подшипников узнали в процессе эксплуатации транспортников, поэтому их пришлось временно вернуть в ангары.

Московский главк Следственного комитета в июле 2024 года возбудил уголовное дело, но подробности не разглашает в интересах следствия. Подозреваемыми стали менеджеры (БЛМЗ), хотя руководство завода считает себя пострадавшей стороной. Источник рассказал, что менеджеры предприятия уже как минимум один раз проходили подозреваемыми по уголовному делу.

По версии следствия, руководство БЛМЗ опасалось штрафов за задержку поставки, поэтому купило запчасти на стороне, а по документам провело как продукцию Самарского подшипникового завода. Документы о приемке продукции министерством обороны также были фальсифицированы.

Руководителя «Военторга» ранее задержали по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд МО РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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