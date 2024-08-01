Глава «Военторга» задержан по обвинению в хищении средств Минобороны

Руководитель «Военторга» задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Руководитель АО «Военторг» и бенефициар подконтрольных организаций были доставлены в Следственный департамент МВД России для производства следственных и процессуальных действий с их участием», – рассказала Волк. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2019 году глава и сотрудники «Военторга» вступили в преступный сговор с другими соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах для хищения денежных средств Минобороны. Фигуранты обеспечили заключение государственных контрактов на поставку «Армейских несессеров» на общую сумму около 625 млн рублей.

С декабря 2019 года по декабрь 2022-го соучастники приобрели требуемую продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии, а затем «путем обмана представителей Минобороны России и Федерального казначейства» реализовали ее, необоснованно увеличив цену на сумму свыше 400 млн рублей.

Минобороны России и бюджету РФ в результате эти действий «причинен ущерб в особо крупном размере», отметили в МВД.

В рамках расследования дела проведены 64 обыска по месту жительства руководства и сотрудников Минобороны, а также в нежилых помещениях «Военторга» и ряда компаний в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Северной Осетии и в Пскове. Изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи, допрошено более 30 свидетелей.

По последним данным, суд в Москве накануне арестовал имущество фигурантов дела «Военторга», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, столичный суд удовлетворил «ряд ходатайств о наложении ареста».

Согласно информации на сайте АО «Военторг», гендиректором организации является Владимир Павлов.

Ранее под уголовное преследование попал бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. По версии следствия, при его содействии были заключены контракты на поставку в армию 9 млн пайков по завышенной цене. Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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