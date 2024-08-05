Жительница Шебекино ранена при обстреле ВСУ

Боевики ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Местная жительница получила осколочные ранения, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обстрелом в четырех многоквартирных домах повреждены фасады, окна, остекление балконов. Осколками посечены два автомобиля.

«Ранен один человек. У женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. Бригадой СМП пострадавшая доставляется в городскую больницу Белгорода», – написал губернатор в своем блоге.

За 3 августа в Шебекинском городском округе ранены семь мирных жителей. Пятеро получили первую помощь и отказались ехать в больницу, а двум понадобилось лечение в стационаре.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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