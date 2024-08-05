ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Атаки ВСУ обесточили село в Борисовском районе Белгородской области, а в Краснояружском районе сгорел жилой дом. Глава региона Вячеслав Гладков заверил, что мирные граждане не пострадали.

Украинские боевики отправили сразу 10 дронов в село Илёк-Пеньковка. Загорелись два частных дома, один выгорел полностью. Шесть дронов атаковали социальный объект, в результате чего в здании выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

Обстрел с украинской стороны повредил ЛЭП в селе Грузское. Временно без света остались местные жители и часть домов в селе Берёзовка. Энергетики готовы начать ремонт, но ждут отмашки военных.

Ранее днем боевики ВСУ обстреляли Шебекино и ранили 60-летнюю местную жительницу.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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