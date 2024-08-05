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Понедельник, 5 августа 2024, 14:47 мск

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ВСУ ранили пять жителей Шебекинского округа

Пять мирных жителей Шебекинского округа пострадали в результате атак украинских дронов. Беспилотники вновь намеренно ударили по гражданским объектам.

Три человека ранены в селе Нежеголь: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины – слепое осколочное ранение поясницы. Скорая помощь отвезла всех пострадавших в больницу Белгорода.

Еще одного раненого привезли к медикам бойцы самообороны. Дрон атаковал грузовик на автодороге Белгород-Шебекино. Водителю осколками посекло голову, руки и ноги. Пятый пострадавший пришел в больницу сам: он получил баротравму во время утреннего обстрела Шебекино. После оказания первой помощи обоих мужчин из шебекинской больницы перевезут в Белгород.

В селе Нежеголь повреждена ГАЗель и стоявший рядом легковой автомобиль, а также частный дом и ЛЭП.

Ранее днем боевики ВСУ обстреляли Шебекино и ранили местную жительницу.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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