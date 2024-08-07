Два украинских БПЛА влетели в квартиру в Шебекино

Два украинских беспилотника проникли в квартиру многоэтажки в Шебекино и вызвали пожар. Мирные граждане не пострадали, но МКД поврежден, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оба дрона влетели в квартиру, разбив окна. Взрыв второго вызвал пожар, но прибывшие сотрудники МЧС оперативно потушили огонь.

«Предварительно, никто не пострадал. В доме повреждены балконы и окна нескольких квартир. Оперативные службы работают на месте», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Ранее атака с украинской стороны привела к аварийному отключению электроснабжения. Десять населенных пунктов Шебекинского округа остались без света.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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