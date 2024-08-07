Сбитый дрон ВСУ ранил жителя Воронежа

Мужчина пострадал в результате падения обломков сбитых над Воронежем украинских беспилотников. Жизни пострадавшего ничто не угрожает, с ним работают врачи, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Пострадавшему нужна операция, ее проведут в ближайшее время.

«В результате падения обломков БПЛА пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести», – написал губернатор в своем блоге.

По итогам работы ПВО в Воронеже повреждены 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей в Центральном и Левобережном районах.

Утром система ПВО помешала атаке украинских боевиков на Воронеж. Один сбитый дрон при падении повредил фасад многоквартирного дома, а обломки ещё одного БПЛА упали на припаркованные автомобили.

Воронеж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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