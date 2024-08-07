Жительница Белгородщины ранена при обстреле ВСУ

Женщина ранена во время обстрела Белгородской области с украинской стороны. Врачи диагностировали контузию, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Под обстрел попало село Колотиловка Краснояружского района. Один частный дом полностью разрушен прямым попаданием, в двух соцобъектах повреждены кровли и окна. Также сгорели два автомобиля.

«Ранен один мирный житель. Женщина с контузией самостоятельно обратилась в районную больницу. Врачами оказана вся необходимая помощь, для дальнейшего лечения ее доставят в областную больницу», – написал губернатор в блоге.

Ранее днем два украинских беспилотника влетели в квартиру многоэтажки в Шебекино и вызвали пожар.

Колотиловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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