Жительница Белгородщины ранена при обстреле ВСУ

Женщина ранена во время обстрела Белгородской области с украинской стороны. Врачи диагностировали контузию, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Под обстрел попало село Колотиловка Краснояружского района. Один частный дом полностью разрушен прямым попаданием, в двух соцобъектах повреждены кровли и окна. Также сгорели два автомобиля.
«Ранен один мирный житель. Женщина с контузией самостоятельно обратилась в районную больницу. Врачами оказана вся необходимая помощь, для дальнейшего лечения ее доставят в областную больницу», – написал губернатор в блоге.
Ранее днем два украинских беспилотника влетели в квартиру многоэтажки в Шебекино и вызвали пожар.
Колотиловка, Наталья Рязанова
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