Росавиация и МАК начали расследование катастрофы с Bristell в Приморье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Дальневосточного МТУ Росавиации займется расследованием катастрофы с легкомоторным Bristell в Приморье. Место падения самолета нашли, пилот и пассажир мертвы.

Спасатели нашли место падения самолета и тела погибших пилота и пассажира на сопке Стеклянуха Шкотовского района, примерно в 3 км севернее посадочной площадки Новороссия. На кадрах с места происшествия видно, что самолет просто разорвало, его части оказались разбросаны среди деревьев.

Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в ведомстве.

«Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации. Ключевая цель расследования – установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», – пояснили в Росавиации.

Связь с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G пропала днем 6 августа. Спасатели вышли на поиски воздушного судна, на борту которого находились два человека.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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