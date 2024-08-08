Смирнов опубликовал первое обращение Поддубного после ранения

Военкор Евгений Поддубный поблагодарил всех, кто за него переживает, и заверил, что врачи отлично делают свою работу. Его комментарий опубликовал в своем блоге врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Победа будет за нами!» – сказал военкор после ранения.

Глава региона сообщил, что курские врачи стабилизировали состояние Поддубного достаточно, чтобы раненого можно было перевозить. Для дальнейшего лечения военкора отправили в Москву.

В ночь на 8 августа в машину Евгения Поддубного ударил украинский FPV-дрон. Некоторое время судьба военкора оставалась неизвестной, но выяснилось, что он выжил, хотя и был тяжело ранен. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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