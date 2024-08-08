Один человек ранен, один убит при обстреле Шебекино

Один человек убит, один ранен в результате обстрела города Шебекино с украинской стороны. Прилеты пришлись по рынку в жилом квартале, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При обстреле были ранены двое мирных граждан. Один из них умер по пути в больницу, второго удалось довезти живым.

«Мирный житель от полученных ран скончался в машине СМП по пути в больницу. Мужчине с ранением голени оказали медицинскую помощь, его доставляют в городскую больницу Белгорода», – говорится в телеграм-канале губернатора.

На рынке после прямого попадания загорелись торговые модули, но пожарным удалось справиться с огнем. От взрывов в многоквартирных домах выбило окна.

Накануне шесть жителей региона пострадали в результате обстрелов украинских боевиков. У всех пострадавших осколочные ранения.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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