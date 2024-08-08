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Четверг, 8 августа 2024, 14:05 мск

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Черногория выдала России двух взяточников

Черногория экстрадировала в Россию двух обвиняемых во взяточничестве россиян. Об этом сообщает МВД РФ.

Алексей Ушкалов и Андрей Маркус обвиняются в нескольких эпизодах дачи взятки должностному лицу, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года сговорились между собой и передали более 2 млн рублей заместителю директора департамента здравоохранения Брянской области и другим должностным лицам. Тогда Маркус был директором регионального центра фармацевтической компании, а Ушкалов занимал должность ведущего регионального менеджера.

«Денежные средства были незаконным вознаграждением за посредничество в заключении государственных контрактов без проведения конкурсных процедур», – заявила представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено весной 2023 года. Российские правоохранители объявили подозреваемых в международный розыск, а в марте 2024 оба были задержаны в Черногории.

Подгорица, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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