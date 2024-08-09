Эвакуированным липчанам разрешили вернуться домой

Эвакуированным жителям Липецкой области разрешили вернуться в свои дома. Власти отменили все развлекательные мероприятия в регионе в связи с режимом ЧС.

Липчане покидают пункты временного размещения и возвращаются в свои дома. Сотрудники МЧС проверяют дома на предмет опасных предметов и повреждений и помогают владельцам переехать обратно. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пообещал помочь с ремонтом всем землякам, чьи дома пострадали от действий боевиков. Власти также приняли меры, чтобы снизить риск для мирных граждан.

«Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», – написал губернатор в своем блоге.

Артамонов поблагодарил военных и спасателей за помощь, а жителей региона – за то, что не поддались панике.

«Сейчас Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни», – добавил губернатор.

Липецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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