Мошенники запустили схему обмана через «Госуслуги» и «Госключ»

Мошенники начали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и сервиса «Госключ». Жертвы обмана подписывают лже-доверенность на операции со своими средствами, рассказали эксперты платформы «Народного фронта» «Мошеловка».

Новая схема имеет несколько этапов и довольно сложна, поэтому выглядит убедительно. Злоумышленники получают доступ к личному кабинету гражданина на «Госуслугах» и загружают в специальный раздел поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами. Гражданину приходит уведомление, что документ нужно подписать в «Госключе». После этого злоумышленники по телефону сообщают, что счета находятся под угрозой и доверенность нужна, чтобы спасти деньги.

Гражданин подписывает документ, и запускается вторая часть схемы. Жертве снова звонят и сообщают, что первый звонок был от мошенников, а теперь гражданин должен перевести деньги на безопасный счет.

«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе. Граждане в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей, и это повышает риск», – приводят «Известия» слова экспертов.

Мошенники используют даже аномальную жару в ряде российских регионов в своих интересах. Гражданам предлагают дистанционно оказать мнимые услуги, чтобы не выходить на солнце.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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