Грузовой поезд снес легковушку на переезде в Приамурье

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде на станции Поздеевка Амурской области. Автомобиль практически уничтожен силой удара, но никто не погиб, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ночью 12 августа водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся товарным составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, и случилось столкновение.

«Пострадал только автомобиль. Схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло», – пояснили в ведомстве.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Ведомство подтвердило, что в результате аварии никто не пострадал.

Около 130 человек пострадали в Волгоградской области в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком. Машина выехала на переезд, пытаясь проскочить перед приближающимся составом. Несмотря на усилия врачей водитель грузовика умер от травм.

Поздеевка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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