Снаряд ВСУ прилетел в аграрное предприятие под Шебекино

ВСУ ударили по Шебекинскому округу в Белгородской области, в результате чего повреждены жилые дома, автомобили, но мирные жители не пострадали.

Шебекино и Новая Таволжанка попали под обстрел. В городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, спортплощадка. В селе Новая Таволжанка осколками посекло кровли и заборы трех частных домов.

В селе Белянка БПЛА атаковал территорию сельхозпредприятия, и осколки повредили кузов и стёкла двух автомобилей. В хуторе Балки взрывом выбило окна и повредило фасад частного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Власти региона объявили эвакуацию в Краснояружском районе из-за активности украинских боевиков. Людей вывозят на автобусах в безопасные районы.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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