ПВО помешала массированной атаке БПЛА на центр России

Киевский режим организовал террористическую атаку на центральные регионы России в ночь на 13 августа. Система ПВО заметила и уничтожила 14 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать – над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями», – говорится в сообщении.

Накануне ПВО ликвидировала 18 беспилотников ВСУ над центральными регионами России. В результате атаки 13 населенных пунктов в Белгородской области остались без света.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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