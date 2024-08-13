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Вторник, 13 августа 2024, 12:04 мск

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В России открыли 400 ПВР для жителей Курской области

Скриншот видео МЧС России

Порядка 400 пунктов временного размещения подготовлены по всей стране для приема эвакуированных жителей Курской области. Власти Большесолдатского района принимают заявки от жителей о добровольной эвакуации.

В 54 субъектах РФ развернуты 400 ПВР вместимостью 30 000 человек для курян. Московская область уже приняла более 940 граждан, в их числе более 700 детей. Сегодня в Подмосковье прибыли еще 162 ребенка и около 40 взрослых. Жители Курской области размещены в Клину, Пушкино, Егорьевске, Подольске, Ступино, Люберцах и Коломне, сообщила пресс-служба МЧС России.

Администрация Большесолдатского района объявила, что поможет всем желающим выехать в безопасные районы. Эвакуация в муниципалитете не объявлялась, но часть жителей уже покинула свои дома из-за напряженной обстановки в регионе. Глава района Владимир Зайцев пообещал помочь с подвозкой продуктов и воды оставшимся жителям.

«Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое. Сегодня собираем данные, кто нуждается в эвакуации, на вчерашний день заявок не было. Людей осталось много, но они не хотят выезжать. Пишите сюда, кто в чем нуждается: продукты, вода, эвакуация. Всем поможем», – написал чиновник в своем блоге.

Российские военные остановили бесконтрольное передвижение украинских боевиков на курском направлении. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ВСУ не удастся блицкриг, который они планировали.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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