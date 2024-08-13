В России открыли 400 ПВР для жителей Курской области

Порядка 400 пунктов временного размещения подготовлены по всей стране для приема эвакуированных жителей Курской области. Власти Большесолдатского района принимают заявки от жителей о добровольной эвакуации.

В 54 субъектах РФ развернуты 400 ПВР вместимостью 30 000 человек для курян. Московская область уже приняла более 940 граждан, в их числе более 700 детей. Сегодня в Подмосковье прибыли еще 162 ребенка и около 40 взрослых. Жители Курской области размещены в Клину, Пушкино, Егорьевске, Подольске, Ступино, Люберцах и Коломне, сообщила пресс-служба МЧС России.

Администрация Большесолдатского района объявила, что поможет всем желающим выехать в безопасные районы. Эвакуация в муниципалитете не объявлялась, но часть жителей уже покинула свои дома из-за напряженной обстановки в регионе. Глава района Владимир Зайцев пообещал помочь с подвозкой продуктов и воды оставшимся жителям.

«Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое. Сегодня собираем данные, кто нуждается в эвакуации, на вчерашний день заявок не было. Людей осталось много, но они не хотят выезжать. Пишите сюда, кто в чем нуждается: продукты, вода, эвакуация. Всем поможем», – написал чиновник в своем блоге.

Российские военные остановили бесконтрольное передвижение украинских боевиков на курском направлении. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ВСУ не удастся блицкриг, который они планировали.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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