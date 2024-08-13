ВС РФ остановили бесконтрольное передвижение ВСУ в Курской области

Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на курском направлении остановлено. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Бесконтрольное «катание» противника уже остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы. Противник уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось», – сказал он в комментарии ТАСС.

«Ежедневно уничтожается очень большое количество личного состава противника. Противник действительно несет большие потери», – добавил Алаудинов.

Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на территории региона действуют группы диверсантов с российскими документами. Они используют гражданскую одежду и автомобили, чтобы их распознать, в регионе усилили патрулирование.

Министерство обороны России в понедельник, 12 августа, заявило о доставке дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов в Курской области.

Напомним, вторжение ВСУ на территорию Курской области началось 6 августа. С начала нападения в регионе погибли 12 человек, еще более 120 получили ранения, уточнил накануне Смирнов на совещании у главы государства. Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов и порядка двух тысяч человек, о судьбе которых ничего не известно. Глубина проникновения украинских военных – 12 км, ширина – 40 км.

Согласно последним данным министерства обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.

Курск, Анастасия Смирнова

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