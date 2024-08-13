Более 2 000 человек эвакуированы из Курской области за сутки

Более 2 000 человек покинули приграничные районы Курской области за сутки. В ПВР Центрального федерального округа размещены свыше 8 000 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Свыше 8 000 человек, в том числе более 2 200 детей, размещены в 120 ПВР в девяти регионах Центрального ФО. За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 2 000 человек», – говорится в сообщении.

В регион доставили 900 тонн гуманитарной помощи. Курянам, лишившимся имущества, помогают оформить заявления на единовременную выплату и материальную помощь. С людьми также работают 50 психологов МЧС России и специалисты социальных служб.

В 54 субъектах РФ развернуты 400 ПВР вместимостью 30 000 человек для курян. Людей вывозят из районов, где обстановка слишком опасна.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube