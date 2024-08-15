Власти Курской области вывезут всех жителей из Глушковского района

Оперштаб в Курской области решил полностью эвакуировать Глушковский район. Силовики и дружинники помогут людям выехать в безопасные места, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

«Принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот», – написал глава региона в телеграм-канале.

Смирнов призвал курян отнестись к ситуации с пониманием и следовать всем рекомендациям.

По данным МЧС, большинство жителей приграничных районов Курской области уже отселены и находятся в безопасности. В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения, куда приехали около восьми тысяч человек.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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