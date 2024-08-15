Почти 300 детей вывезли из Белгородской области на Ставрополье

Более 300 человек прибыли в Ставропоольский край из Белгородской области. Большинство вывезенных из приграничного региона – дети, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Из Белгородской области в Ставропольский край прибыли более 300 человек, в том числе 280 детей. Сотрудники сопроводили граждан в пункты временного размещения Невинномысска, Минеральных вод и Шпаковского муниципалитета», – говорится в сообщении.
Ведомство заверило, что сотрудники дежурят во всех ПВР.
Накануне в Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня в связи с активностью украинских боевиков. Власти региона намерены просить правительственную комиссию повысить уровень ЧС до федерального.
Ставрополь, Наталья Рязанова
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