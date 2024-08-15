Четыре человека ранены при атаке дронов на Шебекино

Четыре мирных жителя ранены в результате атаки украинских дронов на Шебекино в Белгородской области. Удары БПЛА вызвали пожары в двух квартирах в МКД.

«Пострадали четыре мирных жителя, в их числе два фельдшера скорой помощи. У женщины закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Еще два человека получили осколочные ранения. Всех пострадавших отвезли в больницы: двух во вторую городскую Белгорода, двух – в областную.

Экстренные службы уточняют последствия атаки, пока известно о пожарах в двух квартирах после атаки дронов. Пожарные быстро справились с огнем, заверил губернатор.

Накануне несколько шебекинцев получили травмы при атаках беспилотников с украинской стороны.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube