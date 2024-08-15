Двое курян ранены обломками украинской ракеты

Два мирных жителя Курской области ранены в результате ракетного удара ВСУ по Льгову, рассказал врио губернатора области Алексей Смирнов.

Средствам ПВО удалось сбить летящую на город ракету. Но упавшие обломки травмировали двух человек.

«Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную ЦРБ и получают медицинскую помощь», – написал глава региона в своем блоге.

На момент публикации новости в Курской области вновь объявлена ракетная опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Оперштаб в Курской области решил полностью эвакуировать Глушковский район. Силовики и дружинники помогут людям выехать в безопасные места.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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