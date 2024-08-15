Более 720 курян покинули область за сутки

Более 720 жителей Курской области покинули регион за минувшие сутки. Курян разместили в 14 регионах, для их приема развернули еще почти 500 ПВР, сообщила пресс-служба МЧС России.

«За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 720 человек. В 14 регионах развернуто 177 пунктов временного размещения, где находятся около 9,5 тыс. человек, в их числе более 2,5 тыс. детей. В готовности еще более 470 ПВР вместимостью свыше 36 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС доставили в Курскую область свыше 1 300 тонн гумпомощи для жителей региона, кто решил не покидать свои дома. Спасатели обезвредили около 50 суббоеприпасов и очистили почти три гектара от ВОП.

Оперштаб в Курской области решил вывезти всех жителей из Глушковского района, в муниципальном образовании объявлена эвакуация.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube