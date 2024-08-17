Три шебекинца ранены при обстреле ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области с украинской стороны. Один из снарядов попал прямо в частный дом.
В результате прямого попадания снаряда в частном доме повреждена крыша, выбиты окна и посечён фасад. В другом домовладении посечён забор. Осколки повредили легковой автомобиль и ЛЭП.
«Пострадали три мирных жителя. Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались», – сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее шесть жителей Белгородской области пострадали в результате обстрелов с украинской стороны и атак дронов ВСУ.
Шебекино, Наталья Рязанова
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