Три шебекинца ранены при обстреле ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области с украинской стороны. Один из снарядов попал прямо в частный дом.

В результате прямого попадания снаряда в частном доме повреждена крыша, выбиты окна и посечён фасад. В другом домовладении посечён забор. Осколки повредили легковой автомобиль и ЛЭП.

«Пострадали три мирных жителя. Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались», – сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее шесть жителей Белгородской области пострадали в результате обстрелов с украинской стороны и атак дронов ВСУ.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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