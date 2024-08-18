Два мирных жителя ранены при обстреле Новой Таволжанки

Две жительницы Шебекинского городского округа ранены в результате обстрела с украинской стороны. Одна из них отказалась от госпитализации, другой займутся медики в областной больнице, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», – написал он в своем блоге.

При обстреле также повреждены три частных дома: осколками посечены крыши и фасады, выбиты окна.

Накануне киевский режим обстрелял города Шебекино, в результате чего пострадали три мирных жителя.

Новая Таволжанка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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