ВСУ разрушили последний мост через Сейм в Курской области

Украинские боевики уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области. Жителей приграничных районов эвакуируют с помощью понтонных переправ.

ЧП случилось в ночь на 19 августа. ВСУ намеренно целились по мосту и жилой застройке села Карыж Глушковского района во время ракетно-артиллерийского обстрела, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Повреждён последний, третий мост через реку Сейм. Российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуировать мирное население», – написал Рогов в своем блоге.

По его мнению, киевский режим намеревался изолировать местных жителей и находящихся на территории района российских бойцов. Рогов предупредил, что ВСУ вскоре попытаются расширить фланги за счёт Глушковского района.

16 августа боевики уничтожили мост через Сейм, отрезав от основной части региона Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и ещё 27 населённых пунктов.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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