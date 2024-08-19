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Понедельник, 19 августа 2024, 18:54 мск

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Новый удар по Донецку: погибла беременная женщина, ещё десять человек ранены

Один человек погиб, десять мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали в результате очередной киевской агрессии. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, ЧП произошло в Петровском районе Донецка в результате применения противником ствольной артиллерии на остановке общественного транспорта на улице Добровольского.

«Погибла беременная женщина 1990 г.р. Ранения получили 10 человек, включая двоих детей (девочки 2007 и 2008 г.р., амбулаторное лечение), женщины 1972, 1989 (все средней степени тяжести) и 1944 г.р. (амбулаторное лечение), мужчины 1994, 1961 и 2001 г.р. (амбулаторное лечение), 1980 и 1971 г.р. (состояние средней степени тяжести)», – уточнил Пушилин, отметив, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как отметил глава ДНР, также поврежден автобус городского маршрута №60а.

«Со стороны ВФУ совершено четыре вооруженных атаки, выпущено порядка 10 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 мм», – сообщил Пушилин.

Донецк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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