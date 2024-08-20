Мирный житель ранен при атаке FPV-дрона в Белгородском районе

ВСУ атаковали Белгородский район с помощью FPV-дрона. Ранен местный житель, которого взрыв настиг во время велосипедной прогулки.

Удар пришелся по посёлку Октябрьский, где взрывом повредило коммерческий объект. Проезжавший мимо на велосипеде мужчина получил осколочные ранения.

«Ранен один мирный житель. С осколочными ранениями спины и руки он самостоятельно обратился в больницу. Медики оказывают ему первую медицинскую помощь, для прохождения дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу Белгорода», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне в больнице Белгорода умер мужчина, раненный во время обстрела украинскими боевиками села Бессоновка. Врачи боролись за его жизнь с 8 августа.

Октябрьский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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