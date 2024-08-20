Новые атаки на Белгородщину – ранены четыре человека

Четыре мирных жителя ранены во время атак на Белгородскую область с украинской стороны. Трое получили травмы из-за взрыва дронов, один попал под обстрел, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Три поселения подверглись атакам ВСУ. Сразу три жителя посёлка Октябрьский получили баротравмы и осколочные ранения. Скорая помощь доставила их в местную больницу, после оказания первой помощи всех троих переведут в городскую больницу Белгорода.

«В результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина. Попутным транспортом он доставлен в амбулаторию. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Ранее житель посёлка Октябрьский Белгородского района получил осколочные ранения в результате атаки FPV-дрона.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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