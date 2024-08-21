ПВО помешала одной из крупнейших атак БПЛА на Москву

Киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на российские регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал нападение одном из самых крупных с начала СВО.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО в ночь на 21 августа уничтожены 45 беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов сбито над Брянской областью – 23 аппарата. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что при падении обломков жертв и разрушений не было.
Шесть беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, три – над Калужской, два – над Курской. Еще 11 дронов уничтожены над территорией Московской области.
«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время», – написал Собянин в телеграм-канале.
Накануне вечером система ПВО сбила один украинский беспилотник и две ракеты, нацеленные на объекты в Курской области.
Москва, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»