ВСУ снова атаковали беспилотниками Белгородскую и Курскую области

Сегодня около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», – уточнили в министерстве обороны РФ.

Как уточнил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, также были сбиты две ракеты, запущенные с украинской стороны.

В Белгородской области один местный житель получил ранения в Волоконовском районе в селе Тишанка. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, и осколочным ранением правой руки пострадавший самостоятельно обратился в больницу, после чего был госпитализирован.

По его словам, в Валуйском городском округе в селе Старый Хутор FPV-дрон атаковал социальный объект – в здании повреждены кровля, фасад и остекление. Информация о последствиях уточняется.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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