Лесные пожары в Якутии разрослись до 433 тысяч га

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 433 тыс. га. К тушению привлекли два воздушных судна МЧС и более 1500 человек.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на полночь 20 августа в республике действовали 55 пожаров на землях лесного фонда на площади 393 879 га. В ГУ МЧС по региону уточнили, что огонь прошел свыше 433 тыс. га. Девять пожаров взяли на особый контроль, в частности, в Ленском районе задействовали авиацию МЧС России. К тушению привлекли 1 556 человек и 155 единиц техники.

«За сутки площадь пожаров увеличилась, в том числе, в связи с проведением встречных отжигов. Самолёт Бе-200 в Ленском районе слил 53 тонны воды на кромки пожаров и сегодня продолжит работу в этом районе», – пояснил начальник главка Павел Гарин.

Специалисты отслеживают качество воздуха и нашли превышение ПДК химических веществ в селе Сунтар по диоксиду азота до 1,07 ПДК.

Дым от лесных пожаров накрыла 47 населенных пунктов в девяти районах республики и столице – Якутске. Спасатели не зафиксировали случаев отравления продуктами горения или угарным газом.

Режим ЧС федерального характера ввели в регионе 1 июля. Тогда в республике действовали более 100 природных пожаров.

Ленск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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