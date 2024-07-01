В Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров

В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В регионе бушуют более 100 природных пожаров. Об этом сообщает МЧС России по итогам заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«В Якутии, по данным Авиалесоохраны, действуют 107 природных пожаров на свыше 331 тыс. гектарах. На месте работают более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники», – сообщили в министерстве.

В МЧС добавили, что в мониторинге ситуации и тушении задействованы беспилотные летательные аппараты.

Как ранее сообщал «Новый День», по прогнозу Гидрометцентра, в июле температура воздуха в большинстве российских регионов будет около климатической нормы или превышать ее. Холоднее обычного ожидается только в Ямало-Ненецком автономном округе.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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