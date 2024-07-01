Июль в России будет теплее обычного

В июле температура воздуха в большинстве российских регионов будет около климатической нормы или превышать ее. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, холоднее обычного ожидается только в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Почти вся европейская территория России находится в классе выше нормы. Выше нормы – весь Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа, – рассказал Вильфанд (цитата по «Интерфаксу»). – На северо-западе выше нормы в Ленинградской, Псковской, Вологодской областях».

В южной половине Красноярского края, на юго-западе Якутии, в Хакасии и Тыве, в Забайкалье, Бурятии, Амурской области и на юге Хабаровского края температура также будет около или выше нормы.

Много дождей в июле, по словам специалиста, прогнозируется в северо-западных регионах – Ленинградской, Вологодской, Псковской, Новгородской областях и республике Карелия. Также обильные осадки ожидаются в Новосибирской, Томской Омской областях и в Алтайском крае.

Недостаток осадков синоптики прогнозируют в Центрально-Черноземных областях и на севере Краснодарского края, а также на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии. Также мало дождей ожидается частично в Забайкалье, Иркутской области, Хабаровском крае, на востоке Амурской области, в Приморье и на востоке Якутии.

Тем временем, сильная жара уже установилась в московском регионе. В первые три дня июля, согласно прогнозу Гидрометцентра, температура в столице поднимется до +33 градусов. В связи с этим в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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