Число убитых боевиками мирных граждан в Курской области увеличилось до 31 человека. Очевидцы рассказали, что украинцы расстреливают машины с местными жителями, которые пытаются выехать из приграничья.

«На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека, 143 получили травмы различной степени тяжести. Из них госпитализированы 79 человек, в том числе четыре ребенка», – сообщили ТАСС сообщили в медицинских службах.

Жительница Казачьей Локни Суджанского района рассказала, что они с мужем уезжали из села следом за своими соседями. Встречный боевик расстрелял обе машины из автомата, но им удалось оторваться от него. Позже выяснилось, что супруги ранены, а пассажирка в машине соседей убита.

Еще один раненый рассказал, что приехал в приграничье с другом, чтобы забрать родственников. Украинский военный расстрелял их машину из автомата, и оба мужчины получили ранения. Истории пострадавших опубликованы в телеграм-канале минздрава Курской области.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинские боевики прикрываются мирными жителями в Курской области, а многих расстреливают в упор.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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