Один человек убит, двое ранены при атаке дрона ВСУ под Курском

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве бомбы, сброшенной украинским дроном в Курской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Большесолдатском районе, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. Еще одна женщина скончалась на месте», – написал глава региона в своем блоге.

Число убитых боевиками мирных граждан в Курской области составило 31 человека, пострадавших – 143. Очевидцы рассказали, что украинцы расстреливают машины с местными жителями, которые пытаются выехать из приграничья.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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