ВСУ атаковали четыре белгородских села – человек ранен

Мирный житель пострадал в результате атак украинских боевиков на поселения сразу в трех районах Белгородской области. Одно из сел было обстреляно, еще три атакованы дронами, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

БПЛА сбросил бомбу на частные дома в селе Тишанка Волоконовского района. В одном взрывом выбило окна, перебило газовую трубу, а припаркованная около дома ГАЗель загорелась. Второй дом также лишился окон, взрыв вызвал возгорание автомобиля УАЗ.

«Ранен мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», – добавил губернатор.

Села Безымено Грайворонского городского округа и Салтыково Белгородского района попали под обстрел. В первом случае снаряд повредил нежилой дом, во втором – загорелась крыша частного дома. Пожар быстро потушили. Еще несколько дронов повредили социальный объект в посёлке Малиновка Белгородского района.

Накануне четыре мирных жителя были ранены во время атак на Белгородскую область: трое получили травмы из-за взрыва дронов, один попал под обстрел.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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