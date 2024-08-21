В ПВР разместили более 10 тысяч курян

Более 10 тысяч человек, в их числе почти три тысячи детей, находятся в пунктах временного размещения после эвакуации из приграничных районов Курской области. 185 ПВР уже работают, еще 490 готовы принимать людей, сообщила пресс-служба МЧС.

«В 28 регионах работают 185 ПВР. Еще 490 ПВР готовы разместить более 44 тыс. человек», – пояснили в пресс-службе.

Психологи и специалисты социальных служб работают с эвакуированными людьми, всем нуждающимся оказывают медицинскую помощь. Сотрудники МЧС России помогают найтись родственникам, оказавшимся в разных ПВР.

Люди все еще звонят на горячую линию, но количество звонков снижается. За сутки зарегистрировали около 200 обращений.

«Оперштабом принято решение об увеличении количества задействованных складов для приема гумпомощи и ее распределения. Всего в Курскую область доставлено порядка 2 500 тонн гуманитарных грузов», – добавили в министерстве.

По данным МЧС, из Курской области эвакуировали более 121 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube