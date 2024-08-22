Украинский боеприпас взорвался в руках у белгородца

Житель белгородского поселка Октябрьский лишился кисти в результате взрыва боеприпаса у него в руках. Мужчина пытался разобрать снаряд на металлолом.

Губернатор Белгородской области рассказал о ЧП с пенсионером. 64-летний мужчина нашел в лесу неразорвавшийся снаряд и решил сдать его на металлолом. При попытке разобрать боеприпас тот взорвался в руках у мужчины.

«Местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – заверил губернатор.

15 августа в Белгородской области введен режим ЧС федерального характера в связи с ежедневными обстрелами и атаками БПЛА на регион с украинской стороны.

Октябрьский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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