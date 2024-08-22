ВС РФ сорвали атаки ВСУ на шесть сел в Курской области

Российские бойцы помешали атакам ВСУ на шесть сел в Курской области. За сутки уничтожены более 300 боевиков и 23 единицы бронетехники противника, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Север» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила атаки штурмовых групп противника около Комаровки, Малой Локни, Коренево, Кремяного, Мартыновки, Ольговки и Русского Поречного.

Подразделения ВС РФ ищут в лесах группы украинских диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь территории РФ. Так, в километре от Скрыльевки ликвидированы две бронемашины ВСУ с экипажами.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 ББМ, одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4700 военнослужащих, 68 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – говорится в сообщении министерства.

Накануне число убитых боевиками мирных граждан в Курской области увеличилось до 31 человека. Очевидцы рассказали, что украинцы расстреливают машины с местными жителями, которые пытаются выехать из приграничья.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube