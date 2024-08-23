Четыре сотрудника волгоградской колонии госпитализированы после бунта

Четыре сотрудника ИК-19 в Волгоградской области госпитализированы после нападения и захвата заложников. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», – рассказал глава региона.

Работу по освобождению заложников координирует оперативный штаб. «Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет», – подчеркнул Бочаров.

Заключенные напали на сотрудников колонии строгого режима в №19 в городе Суровикино в то время, когда там проходило заседание дисциплинарной комиссии. Ранее Следственный комитет сообщил в возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников») и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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