Суд назначил Google очередной штраф – 3,5 млн рублей

Суд в Москве привлек компанию Google к административной ответственности и назначил штраф в размере 3,5 млн рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Административные материалы рассматривались в Таганском районном суде Москвы. Компанию как владельца социальной сети признали виновной в неисполнение обязанности по мониторингу и ограничению доступа к запрещенной информации.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.50 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», – говорится в сообщении.
В конце июля мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на пять миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.
Москва, Наталья Рязанова
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